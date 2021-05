Piano di Sorrento, interrogazione dei consiglieri Mare e D’Aniello sullo stato della Strada Statale 163 Via Meta-Amalfi. I consiglieri del Comune di Piano di Sorrento, Salvatore Mare e Antonio D’Aniello, in seguito alla denuncia dei cittadini della zona, che si sono rivolti a Positanonews, hanno presentato al sindaco un’interrogazione sullo stato della Strada Statale 163 in via Meta-Amalfi.

“Siamo abbandonati da tutti , in questa strada sfrecciano motociclette senza controllo. Il sabato e la domenica sembra un circuito per le corse”, ci hanno detto i cittadini. Incuria, abbandono, auto e moto che frecciano incontrollate sono valse al tratto il nome di Strada della Morte. Lungo il tratto di strada morirono due giovanissimi ragazzi di Positano, poco più avanti un uomo che era sceso di casa. I cittadini chiesero all’Anas di mettere un po’ di illuminazione, ma alcuni sono stati costretti a mettere le luci da soli.

I due consiglieri, dunque, interrogano il sindaco al fine di sapere se ci sono state comunicazioni tra l’Anas e l’Ente. In particolare chiedono di sapere se è stato stipulato un accordo inerente la manutenzione e la pulizia dell’area e quali iniziative saranno intraprese per salvaguardare l’incolumità dei cittadini.