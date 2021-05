Piano di Sorrento, il profumo della storia e dell’arte nella Bottega del Restauro di Michele Scala

Piano di Sorrento. Nel cuore del centro storico cittadino, in Via Gottola, troviamo “La bottega del restauro” di Michele Scala. Un ambiente quasi magico che profumo di storia e di arte e che ci riporta indietro nel tempo, tra oggetti che nulla hanno a che vedere con quelli realizzati in serie con produzione industriale. Oggetti che hanno una bellezza propria legata al pregio dei materiali ed all’amore delle mani sapienti che li hanno forgiati.

Michele con la sua bravura riesce a riportare allo splendore originario quelle che sono vere e proprie opere d’arte che purtroppo il tempo ha compromesso o danneggiato. Michele Scala ha 53 anni ed è figlio d’arte, perché il padre era falegname-restauratore e nella sua bottega ha imparato ad amare questa professione. Sin da piccolo, da quando aveva appena 8 anni, amava trascorrere del tempo nella bottega del padre, guardarlo lavorare e passargli i ferri del mestiere ed i suoi occhi di bambino e poi di adolescente hanno rubato i segreti del mestiere fino a decidere di farne la propria professione e quando il padre è andato in pensione Michele ha continuato la sua attività, portando avanti la tradizione di famiglia.

Il lavoro di restauratore ai tempi di oggi non è molto facile perché, come ci confida Michele, per i pezzi della metà del Novecento è scarsa la richiesta di interventi di restauro, ma chi possiede invece oggetti dell’Ottocento si rivolge spesso a lui per poter eseguire un restauro ben consapevoli di avere tra le mani qualcosa di prezioso e di valore.

Vi invitiamo a fare una passeggiata a Via Gottola e raggiungere la bottega di Michele. Ne resterete sicuramente affascinati e farete un tuffo nell’arte e nella storia, lasciando alle spalle – anche se solo per poco tempo – il rumore e la frenesia della modernità.