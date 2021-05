Piano di Sorrento, il pasticciere Costantino Della Pietà ci parla del suo lavoro: passione e tradizione

A Piano di Sorrento abbiamo incontrato il maestro pasticciere Costantino Della Pietà che è stato titolare della rinomata bottega di dolci e cioccolato ‘O Funzionista, portando una ventata di innovazione. E’ stato il primo a portare nell’ambiente i mignon ed il lievito naturale. Una lunghissima carriera la sua che lo ha portato anche a svolgere la sua arte a bordo delle navi da crociera. Ha partecipato anche a tantissime iniziative, tra cui il campionato italiano.

Chiediamo al maestro come sia oggi la pasticceria: «I giovani hanno studiato tanto ma hanno un po’ trascurato i passaggi della tradizione perché si sono avvicinati molto di più alla piattaforma nazionale con una pasticceria piatta e generalizzata, senza far risaltare il nostro prezioso bagaglio di tradizioni ed il nostro territorio. Molto spesso i dolci vengono presentati come forma ma non come contenuto. Ai giovani chef consiglio di continuare ad avere sempre passione ma non dimenticarsi mai da dove vengono e di dove sono, perché la cosa fondamentale è cercare di fare cultura e conoscenza del territorio».

Il maestro Costantino della Pietà ci parla poi del suo progetto: «Ho realizzato 13 ricette e le ho messe insieme pubblicando una piccola rivista nella quale illustro i passaggi strategici per alcune ricette base per chi desidera avvicinarsi alla pasticceria».