Piano di Sorrento, ieri vaccini a Villa Fondi fino a mezzanotte. Grande lavoro dei farmacisti volontari

Piano di Sorrento, vaccini a Villa Fondi fino a mezzanotte e anche oltre ieri domenica sera. Abbiamo sentito uno dei volontari che opera nel principale hub vaccinale della Penisola Sorrentina, sicuramente il più importante dell’area Sud di Napoli, nel distretto dell’Asl di Castellammare di Stabia .

Sono tanti i volontari che si impegnano, e ci vorrebbero altri , un ruolo importante è quello dei farmacisti, fondamentali per preparare i vaccini che poi devono essere somministrati.

E’ un aspetto poco noto, ma importante, Positanonews sta sempre sulla notizia, nel bene e nel male, ci interessava molto sapere come funzionava questo aspetto. Oramai sono mesi che ci occupiamo dei centri vaccinali, c’è il problema dell’approvvigionamento, della conservazione, della preparazione del prodotto, della somministrazione, e quindi servono siringhe ed operatori, della gestione del contesto e dell’ordine pubblico, anche della pulizia, non sembra all’esterno, ma noi scriviamo dei fatti di cronaca estemporanei, con tutti i limiti e gli errori dovuti dal tempo reale, anche approfondendo le cose. Ecco un ruolo chiave è quello dei farmacisti, cosa fanno?

Troviamo a questo punto Cesare Mazza, un farmacista che lavora alla Capitaneria di Porto, Guardia Costiera, di Piano di Sorrento , si impegna in questo compito encomiabile, dimostrando di essere un valore aggiunto per la stessa Guardia Costiera , mettendo a frutto le sue capacità e i suoi studi per la città.

“Stiamo facendo vaccini a pieno ritmo a tutti i prenotati ,c’è un grande lavoro anche da parte di farmacisti volontari, coordinati dalla dottoressa Russo. Arrivati i vaccini ci mettiamo all’opera e prepariamo le dosi necessarie, ieri domenica è stato davvero un lavoro enorme e abbiamo vaccinato anche tutte le fasce d’età. C’è un grande lavoro amministrativo, di preparazione dei farmaci, di somministrazione, è tutta l’organizzazione che si impegna e non è facile, alla fine tanta stanchezza, ma felici e soddisfatti per aver fatto qualcosa di buono per la comunità”

Da sottolineare la qualità del servizio coordinato dalla dottoressa Maria Russo , dai farmacisti ma non solo, un complimento ed encomio da Positanonews va a tutti i volontari