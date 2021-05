Piano di Sorrento, Iaccarino replica a Graziano Maresca: “Ha fatto tutto lui, il funzionario Giuliano ha operato correttamente”

Piano di Sorrento ( Napoli) . Botta e risposta sulle pagine di Agorà dopo la sconfitta in appello da parte dell’ingegner Graziano Maresca, ex capo ufficio tecnico a Piano, con il sindaco Vincenzo Iaccarino.

Il primo ha accusato il sindaco di volontà politica di non volerlo riprendere, Iaccarino ha puntualizzato che la vicenda è stata di carattere giuridico per cui “il funzionario Giacomo Giuliano ha fatto il proprio lavoro con correttezza. Maresca era stato messo in guardia , le sue accuse sono offensive.. “.

Maresca si era messo in aspettativa insegnando al Nautico per cui in buona sostanza non poteva ricoprire anche il ruolo di tecnico, ora lavora a Sant’Antonio Abate.