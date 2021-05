Piano di Sorrento, grave incidente stradale sul Corso Italia all’incrocio con Via dei Pini

Piano di Sorrento. Dopo l’incidente stradale verificatosi ieri sera a Sorrento e quello di oggi a Positano, dobbiamo purtroppo riportare la notizie di un ennesimo sinistro che ha visto coinvolti anche questa volta dei ciclomotori. L’incidente è avvenuto intorno alle 22.30 sul Corso Italia all’altezza dell’incrocio con Via dei Pini. Non si conosce l’esatta dinamica di quanto avvenuto se non che due motorini si sono scontrati violentemente. A seguito dell’impatto i mezzi sono rovinati al suolo unitamente ai propri conducenti.

Sul posto sono intervenute le Forze dell’Ordine per individuare le eventuali responsabilità e regolamentare il traffico. Necessario l’intervento dell’ambulanza del 118 il cui personale ha prestato i primi soccorsi alle persone coinvolte per poi provvedere al trasporto presso il vicino ospedale di Sorrento per le cure e gli accertamenti del caso.