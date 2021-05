Piano di Sorrento, Giusy Aversa: una carottese fra le migliori chef in Campania

Piano di Sorrento. Giusy Aversa, della storica pasticceria carottese “La Casa del Dolce”, ha ottenuto il meritato riconoscimento come una delle migliori chef in Campania. Ecco le sue parole: «Alcuni mesi fa, l’associazione cuochi penisola sorrentina – di cui faccio parte nel comparto lady chef – mi propose di partecipare al 1 trofeo FIC “migliore professionista lady chef” e con enorme entusiasmo diedi l’ok. Da premettere che, avendo una pasticceria di famiglia da circa 51 anni, ho sempre e solo prodotto dolci ma per una serie di esigenze personali ho iniziato ad avvicinarmi al mondo della cucina e da circa 4 anni ho l’onore di cucinare nelle più belle residenze della nostra amata penisola sorrentina.

Ma partecipare ad un concorso enogastronomico è altra cosa perché c’è tutto un lavoro di progettazione alle spalle ed in questo contesto ringrazio in particolare il mio coach Gennaro Vingiano che ha saputo trasferirmi le dritte giuste per creare un piatto elegante ma che al tempo stesso potesse inglobare i rigidi paletti imposti dal regolamento FIC».

Ci complimentiamo con Giusy Aversa per questo splendido risultato raggiunto, un riconoscimento meritato grazie alla sua bravura ed alla sua passione nel lavoro che la contraddistingue da anni.