Piano di Sorrento, coccole per il palato al Panificio Azzurro con prodotti di prima qualità

Piano di Sorrento. Sono sempre di più i clienti che scelgono la bontà dei prodotti del Panificio Azzurro, apertosi lo scorso 29 marzo a Via delle Rose. Il segreto è nella qualità delle materie prime e nella varietà di scelta. Infatti, a dispetto del nome, oltre al pane di vari tipi e con diverse farine per soddisfare ogni palato, è possibile trovare anche dolci, prodotti salati, gelati e piatti pronti.

Un vero paradiso del gusto in cui tuffarsi per assaporare qualche prelibatezza e concedersi dei peccati di gola.

A rendere il locale ancora più esclusivo è la gentilezza del personale, sempre a disposizione per soddisfare le varie richieste dei clienti e per aiutarli nella scelta che, vista la varietà dei prodotti, risulta difficoltosa perché verrebbe voglia di portarsi a casa di tutto.

Se non avete ancora provato i prodotti del Panificio Azzurro fatevi una bella passeggiata a Via delle Rose, a pochi metri dal Cinema, e viziate il vostro palato certi di assaporare prodotti realizzati con farine e materie prime eccellenti. E siamo certi che per voi diventerà un piacevole appuntamento con il gusto.