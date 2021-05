Piano di Sorrento, chiarimenti sulle vaccinazioni ai marittimi. Il sindaco: “Noi accogliamo tutti”

A Piano di Sorrento, a Villa Fondi, vengono accolti tutti. È un centro di eccellenza e Positanonews l’ha più volte ribadito nonostante le critiche per le quali si può attribuire il demerito ad altri fattori.

“Noi accogliamo tutti, è un problema di piattaforma”. Con queste parole il sindaco di Piano di Sorrento, Vincenzo Iaccarino, ha voluto chiarire la vicenda.

Si tratta di una problematica che purtroppo interessa anche il resto d’Italia, come evidenziato dal consigliere di minoranza di Piano di Sorrento Salvatore Mare, che non si è limitato a mettere in risalto il dilemma soltanto del centro vaccinale di Villa Fondi: “A certificare il disinteresse del governo, dello Stato, della nazione Italia verso i lavoratori marittimi, è l’impossibilità registrata di prenotare “regolarmente” la vaccinazione anticovid, da parte del personale in continuità di rapporto di lavoro o a turno particolare. Infatti, questi lavoratori, non sono iscritti al sistema sanitario regionale, ma sono in carico al SASN (Servizi Assistenza Sanitaria Naviganti) e quindi la piattaforma regionale non li individua.”