Piano di Sorrento caos convocazioni per i vaccini a Villa Fondi . Ancora un errore della piattaforma della Regione Campania . Sotto accusa l’ASL Napoli competente per la Penisola Sorrentina e Castellammare di Stabia. Da questa mattina file di cittadini convocati e disorientati, nel pomeriggio è intervenuto il sindaco Vincenzo Iaccarino . Positanonews ha segnalato più volte errori di convocazioni anche per giorni in cui il centro vaccinale era chiuso, a volte il sabato o domenica pomeriggio, quando era chiuso, il lunedì mattina, ma ora sta capitando anche durante la settimana. Il primo cittadino però ha chiarito la vicenda che speriamo non si ripeta