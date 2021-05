Piano di Sorrento, auto incendiata sulla Meta – Amalfi verso Positano. Ancora ignote le origini. Questa mattina all’alba come abbiamo riportato su Positanonews ha preso fuoco un’auto sulla Meta – Amalfi ma ancora sono ignote le origini e le cause delle fiamme. L’auto è completamente distrutta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco carottesi e del dipartimento di Napoli, poi la polizia municipale. Ora sul posto è intervenuto il carro attrezzi per togliere i resti. Incredibilmente sfortunata quest’area, pochi metri più sopra ai Colli di Fontanelle di Sant’Agnello qualche settimana fa ha preso fuoco un’autobus e un’auto.