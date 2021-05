Piano di Sorrento, ancora un camion incastrato sotto al ponte in Via Bagnulo. Il buongiorno del dopo Covid, con l’Italia e la Campania che stanno uscendo dai vari limiti si vede subito dal traffico . Questa mattina si ripete un caos ordinario a Piano di Sorrento. Un camion infatti, è rimasto incastrato pochi minuti fa in via Bagnulo, sempre sotto al ponte della Circumvesuviana, e non riusciva più a procedere per la sua strada. Ciò, insieme al maltempo incessante, ha generato un caos non indifferente, con gli automobilisti entrati nel panico e traffico bloccato per diverso tempo. Fortunatamente, dopo alcuni tentativi, il camion è riuscito autonomamente a continuare per il suo percorso. Ricordiamo anche che , sempre in Via Bagnulo, è chiusa Via dei Pini per lavori e che, quindi, per andare in direzione Castellammare di Stabia e l’autostrada Napoli – Salerno bisogna passare necessariamente per Via dei Platani. Desta sconcerto comunque i periodici disagi creati dal Ponte della Circumvesuviana troppo basso per far circolare camion che comunque passano oltre a dare sempre l’impressione di cedere, per fortuna solo un’impressione, perchè i tecnici dell’EAV assicurano che non è in pericolo anche se siamo curiosi di capire come si farà con il raddoppio dei binari della Circumvesuviana, almeno così è stato annunciato ma forse si riferisce solo alla zona stabiese e Pompei, volute dalla Regione Campania da Napoli con linee più frequenti da Vico Equense. Intanto il disagio è stato superato grazie all’intervento della polizia municipale, fino al prossimo camion che si incastra.

Foto di apertura Sara Ciocio, foto interna Peppe 105