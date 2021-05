Piano di Sorrento, a Villa Fondi una lapide per ricordare le vittime del Covid-19

Piano di Sorrento. Il Comune della penisola sorrentina, da inizio pandemia ad oggi, piange la perdita di 18 cittadini strappati alla vita ed agli affetti più cari dal Covid-19. Per tale motivo, con un gesto di grande sensibilità, il Sindaco Vincenzo Iaccarino e l’amministrazione comunale con la determina n. 254 del 10 maggio scorso hanno deciso l’acquisto di una piccola lapide in marmo che verrà collocata presso il Parco pubblico di Villa Fondi in ricordo delle vittime. Una scelta non casuale sia perché Villa Fondi rappresenta uno dei fiori all’occhiello della città, sia perché è attualmente sede del centro vaccinale gestito con competenza e professionalità, il punto da cui la vita riparte sconfiggendo il virus.

La lapide sarà realizzata in marmo bianco di Carrara e riporterà l’incisione: “In memoria dei nostri concittadini vittime del Covid 19. Questo albero sia custode di speranza e tempio di preghiera per lenire il nostro dolore e la violenza di questa pandemia che li ha sottratti anche all’abbraccio dei propri cari nell’ultima ora”.