Penisola sorrentina, protesta per la sanità e gli ospedali di Sorrento e Vico anche su Rai3

Sindacati e associazioni si sono riunite in piazza a Sorrento e in penisola sorrentina per urlare a gran voce una riapertura del reparto di chirugia all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento, la riapertura del pronto soccorso Vico Equense e più rianimatori a supporto.

“Per un intervento alla spalla rotta ho aspettato 18 giorni” – ha commentato un protestante alle telecamere del TGR Campania. Nei giorni scorsi riunioni con sindaci e ASL, è previsto un concorso per rianimatori.

I diritti dei cittadini della comunità sono in uno con i diritti del turista ospite di questa straordinaria città – ha poi commentato l’ex vice sindaco di Sorrento Rosario Fiorentino, intervistato anche da Positanonews.