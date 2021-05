Penisola sorrentina, cittadini di Meta senz’acqua si ribellano: “Guasti troppo frequenti. E i sindaci?”

Ancora una volta la penisola sorrentina si ritrova a far fronte con una problematica alquanto sentita anche in costiera amalfitana. Il servizio idrico sarebbe stato sospeso nella giornata odierna senza comunicazione della GORI a Meta, e i cittadini hanno scritto in molti a Positanonews in segno di rivolta.

Negli ultimi mesi è diventata ormai una consuetudine. Quello che è ancor più grave è il ritardo nella notifica agli utenti nonché la mancanza idrica anche nelle zone non interessate all’improvviso guasto. Ebbene la domanda sorge spontanea: Ci vuole tanto a rinnovare le ormai obsolete linee? E i Sindaci non potrebbero farsi carico dei disagi dei loro cittadini?