Paura a Ravello, furto in pieno giorno in un appartamento a Castiglione

Ravello. Preoccupati gli abitanti di Castiglione, la frazione della città della musica dove nella giornata di ieri si è verificato un furto in un appartamento in pieno giorno. La casa presa di mira è quella di una donna anziana i cui spostamenti erano evidentemente monitorati da tempo dai malintenzionati che hanno infatti approfittato del momento in cui la donna non era in casa per entrare nell’abitazione attraverso una finestra, dopo aver rimosso con la forza una grata di protezione.

La donna, una volta rientrata e resasi conto che qualcuno si era introdotto nel suo appartamento, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine che portatesi sul posto hanno rassicurato l’anziana ed iniziato i rilievi del caso.