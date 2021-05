Omissioni di atti d’ufficio a Massa Lubrense, Il sindaco: “Ieri avviso di conclusione delle indagini. Credo di aver agito con correttezza, confido nella Magistratura”

Massa Lubrense, Napoli. Inchiesta della Procura della repubblica di Torre Annunziata. . Riportiamo di seguito le parole del sindaco di Massa Lubrense, in Penisola Sorrentina, Lorenzo Balducelli, che si è espresso sulla vicenda che lo vede protagonista. Ecco quanto il primo cittadino ha scritto sul suo profilo Facebook:

Per una questione di lealtà e di trasparenza verso i miei concittadini, sento il dovere di informarvi che ieri ho ricevuto un avviso di conclusione delle indagini. Avrei omesso, insieme ad un funzionario comunale, atti che riguardavano lo sconfinamento da parte di privati su una stradina vicinale. Il fatto in questione è di quasi cinque anni fa. Sono sereno e credo di aver agito con correttezza e quindi confido che la Magistratura accerterà la verità dei fatti. Vi terrò informato, come è giusto che sia, sugli sviluppi di questa vicenda confidando nella vostra fiducia.