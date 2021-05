Nuovo prestigioso incarico per Fiorella Colangelo di Amalfi, da Asti alla Questura di Cuneo Lascia la Polizia astigiana dopo 21 anni per assumere un nuovo prestigioso incarico alla Questura di Cuneo. Fiorella Colangelo è stata una delle prime donne funzionario e dirigenti di Polizia in servizio ad Asti. Per 17 anni ha comandato la Polstrada, ottenendo numerosi successi professionali anche nell’ambito della Polizia giudiziaria. Una curiosità: nell’ambito di questo incarico aveva ottenuto anche importanti riconoscimenti per l’attività prestata in occasione delle Olimpiadi invernali di Torino del 2006. Nel 2018 era poi stata trasferita in Questura ad Asti, dove ha guidato l’Ufficio personale e diretto l’Ufficio tecnico-logistico.

Docente di materie penali alla scuola di Polizia di Alessandria, ha frequentato vari corsi di specializzazione, tra cui anche quelli sui crimini seriali e sessuali, maturando una vasta esperienza professionale in vari ambiti.

Originaria di Amalfi, sposata, un figlio di 13 anni, è stata da funzionario e dirigente nei vari incarichi astigiani un punto di riferimento costante, con una gentilezza e un sorriso che le hanno permesso di superare anche momenti impegnativi e difficili nella sua attività quotidiana, prima come comandante della Polstrada e poi in questura. E ora il nuovo ambito incarico a Cuneo.