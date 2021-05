Nessuna rissa ad Amalfi, incidente a Positano. L’Ospedale di Castiglione di Ravello a lavoro ieri sera per alcuni piccoli episodi di cronaca . Una lite nel centro cittadino fra un uomo di Scala e un giovane di Amalfi, il primo portato il Ospedale dal 118, il giovane di Amalfi è andato poi con mezzi propri. Non si tratta di rissa, come ripreso da Facebook, perchè, forse molti lo ignorano, la rissa deve vedere coinvolte più persone e le forze dell’ordine devono intervenire d’ufficio e procedere alla notizia di reato alla Procura della Repubblica di Salerno, è solo una lite nata dalla circolazione stradale, il primo riteneva che il secondo gli avesse toccato l’auto con il proprio mezzo. Sempre in serata a Positano incidente a due donne a Liparlati che per per evitare un’auto che stava sorpassando sono cadute, portate sempre a Castiglione , per fortuna nulla di grave. Ancora una volta però si rileva importante avere un Presidio Sanitario sulla Divina e la necessità di potenziare il pronto soccorso anche notturno in vista dell’imminente stagione estiva con l’aumento esponenziale di interventi per l’aumento di persone sul territorio, si ritorna anche in questo alla normalità dopo la fine del lockdown.