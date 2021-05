Napoli, ripulito dagli atti vandalici il treno EAV, da “IO MI VACCINO” a “IO MI SONO VACCINATO”.

Poiché il treno EAV “IO MI VACCINO” era stato vandalizzato da qualche balordo e poiché tutti i lavoratori di EAV sono stati vaccinati, il treno è stato ripulito e ribattezzato in “IO MI SONO VACCINATO” .

Oggi alle ore 16 a Montesanto sarà in banchina il treno rinominato “IO MI SONO VACCINATO” e simbolicamente brinderemo ad EAV COVID FREE .

Prosegue intanto la campagna vaccinale presso il sito EAV di Porta Nolana, in accordo con la Regione Campania, per i lavoratori del trasporto. Sono in corso i richiami per i lavoratori di EAV e da oltre 15 giorni, in EAV non si segnala nessun lavoratore positivo. Sono terminati i vaccini prima dose per i lavoratori di ANM, seconda azienda campana COVID Free. Proseguono i vaccini per tassisti, per i marittimi e per i lavoratori di altre aziende del TPL.