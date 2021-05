Napoli Calcio, il centrocampista azzurro Diego Demme sbarca a Sorrento

Nel giorno di riposo concesso al Napoli dopo il match pareggiato ieri contro il Cagliari, Diego Demme, il centrocampista diventato da qualche mese imprescindibile negli 11 di mister Gattuso, è arrivato a Sorrento. Come postato dal Presidente del Club Napoli Città di Sorrento, Gaetano Mastellone, il tedesco si è recato al ristorante Zi ‘Ntonio i cui proprietari sono notoriamente tifosissimi azzurri ed appartenenti al Club: “Il grande Diego Demme stamattina è venuto a Sorrento. È passato dal Ristorante Zi ‘Ntonio dove il patron Mariano Russo e il figlio Antonio (rispettivamente vice presidente e consigliere del Club Napoli Città di Sorrento) gli hanno fatto vedere il cenacolo di Diego Maradona da poco realizzato nel ristorante. Forza Napoli e forza Diego Demme”, scrive Gaetano Mastellone. Un’altra tappa “obbligata” per chi sceglie di far visita alla penisola sorrentina è senz’altro la pasticceria Primavera di Antonio Cafiero ed è proprio lì, infatti, che Demme si è fermato durante la passeggiata sul Corso Italia.