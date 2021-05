Minori, lunedì 10 maggio interruzione energia elettrica per lavori. Ecco dove

Minori. Lunedi 10 maggio ci sarà un’interruzione elettrica dalle ore 09.30 alle 16.30 per consentire lavori di manutenzione da parte dell’Enel. Ecco le vie interessate:

v torre paradiso 6, da 24 a 26, da 72 a 88, da 94 a 100, da 108 a 110.

v torre paradiso da 1 a 3, 7,7b 79 da 85 a 87, 91, 95, 101

v torre paradiso sn

v S Giovanni a mare sn, 6, 15, 21,25, da 29 a 33, 37

v S Giovanni a mare 4,18,34, da 42 a 44

v S Giovanni a mare 9, 21, 35, 41,95

v S Giovanni a mare da 6 a 8,36,40

v strada nuova da 86 a 88, 102

v strada nuova sn, snc

v nazionale da 75 a 77, 81

v nazionale 80, 104

v roma 83

Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto vi

invitiamo a non commettere imprudenze e comunque vi preghiamo di non utilizzare gli ascensori.

Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio potete consultare il sito

e-distribuzione.it oppure inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD(ITo01E…)

presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone “Guasti e-distribuzione”.

Per segnalare un guasto potete invece rivolgervi al Numero Verde 803.500.