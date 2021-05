Minori, in fase di avvio la campagna vaccinale per le attività produttive. Ecco come

Minori, Costiera Amalfitana. Il sindaco di Minori Andrea Reale con un comunicato stampa, dichiara che su disposizione dell’Asl, è in fase di avvio la campagna di vaccinazione per tutte le attività produttive operanti nel territorio di Minori.

Infatti tutti gli operatori coinvolti direttamente o indirettamente in attività turistiche o in attività a contatto con il pubblico a spiccata offerta turistica.

I cittadini di Minori interessati, possono registrarsi a mezzo email all’indirizzo coc.comunediminori@gmail.com indicando i dati necessari.

Ciascuna attività può indicare i dipendenti ANCHE SE NON RESIDENTI . Ed è questa la novità fondamentale, che serve per la Costa d’ Amalfi e Sorrento e il comparto turistico. Ovviamente non devono poi iscriversi anche nel proprio paese di residenza.

Gli uffici comunali sono a disposizione per qualsiasi informazione, richiesta o supporto nei consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.00.

Queste sono alcune delle categorie interessate : alberghi – pensioni – b&b – casa vacanza – agriturismo – ostelli – camping – ristoranti – gastronomie – enoteche – bar – pasticcerie – paninoteche – liquorifici – stabilimenti balneari – taxi – ncc – noleggiatori mezzi terrestri e marittimi – parrucchieri – estetisti – fioristi – agenzie di viaggio – agenzie wedding – negozi alimentari e non alimentari – tabacchi – edicole – operatori dello spettacolo – custodi beni culturali – sacrestani – associazioni culturali dello spettacolo – proloco e uffici turistici di informazione – personale enti pubblici – gestori parcheggi aperti al pubblico.

Ecco il Comunicato