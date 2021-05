Minori, il piano Spiagge Sicure per l’estate 2021. Ecco tutte le regole da seguire

L’emergenza sanitaria ancora in atto rende necessaria, anche per la stagione balneare 2021, l’adozione di specifiche misure volte a disciplinare l’utilizzo delle spiagge libere, allo scopo di garantirne la fruizione da parte di residenti e turisti assicurando contestualmente il rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione dal virus Covid-19, coerentemente con gli obiettivi di rilancio del settore turistico a seguito delle difficoltà causate dall’emergenza epidemiologica.

Cittadini e turisti avranno accesso a tre diverse tipologie di spiagge libere/solarium

SPIAGGE LIBERE NON ATTREZZATE – spiaggia centrale, spiagge ad est ed ovest del Pontile

Accesso GRATUITO per residenti, i proprietari di abitazione sul territorio comunale e i “Minoresi nel mondo”.

Per coloro che non rientrano nelle suddette categorie € 5,00 a postazione, per ciascun turno (ricevuta di pagamento da esibire ai varchi di accesso).

La prenotazione potrà essere effettuata dal soggetto avente diritto e la postazione prenotata potrà ospitare i componenti del nucleo familiare dello stesso in un numero massimo di 5 persone, rispettando la distanza interpersonale di un metro rispetto a soggetti terzi.

Gli utenti potranno portare attrezzature proprie, che dovranno essere rimosse e mai lasciate in spiaggia.

SOLARIUM ATTREZZATI (Solarium lato est – Solarium centrale – Solarium Pontile)

Le postazioni attrezzate (con n. 2 lettini e ombrellone/vele ombreggianti) possono essere prenotate da residenti e non residenti (compresi i proprietari di abitazione sul territorio comunale e i “Minoresi nel mondo”), previa prenotazione e pagamento del contributo di € 5,00 a postazione, per ciascun turno (ricevuta di pagamento da esibire ai varchi di accesso).

La postazione prenotata potrà ospitare un numero massimo di 5 persone, rispettando la distanza interpersonale di un metro rispetto a soggetti terzi.

SPIAGGIA RESIDENTI ATTREZZATA (spiaggia lato est – presso “Chalet de Mar”)

I residenti potranno utilizzare postazioni attrezzate con lettini e ombrelloni previa prenotazione e pagamento del contributo di € 3,00 a postazione, per ciascun turno (ricevuta di pagamento da esibire ai varchi di accesso).

La prenotazione potrà essere effettuata dal soggetto avente diritto e la postazione prenotata potrà ospitare i componenti del nucleo familiare dello stesso in un numero massimo di 5 persone, rispettando la distanza interpersonale di un metro rispetto a soggetti terzi.

Per tutte e tre le tipologie l’accesso sarà regolamentato mediante prenotazione giornaliera tramite un’apposita applicazione web e/o telefonicamente.

Nel rispetto dei protocolli di sicurezza nazionali e regionali, sono previste le seguenti modalità organizzative per la fruibilità delle spiagge:

– Percorsi di entrata e uscita differenziati

– Misurazione temperatura corporea all’ingresso

– Registrazione ingressi e uscite

– Attività di accoglienza e accompagnamento

– Disponibilità sanificanti per l’igiene delle mani sia presso i punti di accesso alle spiagge libere sia presso i parcometri

– Sanificazione attrezzature balneari (reggi-ombrelloni e, laddove presenti, lettini/sdraio) e pulizia postazione

– Controlli sul rispetto delle distanze e dei dispositivi di sicurezza (mascherine)

– Pulizia spiagge a ogni fine turno.

Ai fini di un adeguato controllo sul rispetto di quanto previsto nel presente Piano, per usufruire della postazione gratuita i residenti dovranno recarsi all’accesso delle spiagge muniti di documento di riconoscimento; i proprietari di abitazione sul territorio comunale e i “Minoresi nel mondo” dovranno preliminarmente registrarsi presso il Comune per essere inseriti nelle relative liste, inviando una mail all’indirizzo info@comune.minori.sa.it con allegata carta di identità. Tale registrazione dovrà essere effettuata nel termine di 5 giorni prima del primo accesso alle spiagge.

Possono usufruire gratuitamente di una postazione spiaggia presso la spiaggia pubblica attrezzata (“Chalet de mar”) fino ad un massimo di 15 postazioni i residenti disabili con certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 con ISEE non superiore ad € 5.000,00.

Ai fini della predetta esenzione tali soggetti dovranno produrre presso gli uffici comunali la documentazione attestante il possesso dei predetti requisiti inviando una mail all’indirizzo info@comune.minori.sa.it allegando:

– documento di riconoscimento in corso di validità;

– certificazione di disabilità ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92;

– ISEE 2021.

Tale registrazione dovrà essere effettuata nel termine di 5 giorni prima del primo accesso alle spiagge.

I residenti disabili con i requisiti di cui al presente punto non sono esentati dall’effettuare la prenotazione giornaliera, la quale dovrà essere effettuata unicamente mediante numero di telefono.

ACCESSO SENZA PERMANENZA IN SPIAGGIA E SENZA PRENOTAZIONE DELLA POSTAZIONE

Chi intenda accedere in spiaggia senza permanervi (es.: solo per il bagno o per il noleggio di natanti, pedalò, canoe, etc.) potrà farlo, senza prenotazione e senza pagamento, transitando dagli accessi vigilati e segnalando agli addetti la propria presenza transitoria. Non potrà invece sostare in spiaggia, né posizionare asciugamani o suppellettili sull’arenile.