Minori, il 28 maggio riapre l’Hotel Villa Romana e SPA a 4 stelle

L’Hotel Villa Romana si ispira all’attrazione turistica per eccellenza di Minori, ovvero la Villa Romana, risalente al I secolo d.c, con ambienti davvero raffinati, camere spaziose, luminose ed eleganti, impreziosite da complementi d’arredo antichi, pavimenti in cotto napoletano e accessori moderni. Al suo interno ristorante, bar, piscina, completano la ricca offerta dei servizi due spa di alto livello – Otium Spa Bagno Romano e Otium Spa Mare, sul mare – nel centro di Minori.

A differenza degli altri Hotel della Costa, questo Hotel da oltre 30 anni svolgeva un servizio di pernottamento e ristoro tutto l’anno, una peculiarità adatta alla destagionalizzazione del turismo, che il Sindaco di Minori e proprietario dell’Hotel si prefigge da tempo.

Si rispetteranno le regole in vigore già dall’anno scorso, nelle aree comuni basterà indossare la mascherina, mantenere il distanziamento personale, utilizzare gel idroalcolici nei dispenser presenti per igienizzare le mani. Al ristorante igienizzare le mani prima dell’ingresso in sala. E’ consentito togliere la mascherina solo quando si è seduti al tavolo mettendola nell’apposita bustina. Il personale di sala darà le dovute indicazioni per accedere alla sala. Camere sanificate ad ogni cambio, mentre la prima colazione è prevista a buffet con servizio e non self service. L’ospite seguirà le indicazioni della segnaletica presente. Sarà consentito togliere la mascherina solo da seduti al tavolo mettendola nell’apposita bustina. Il personale di sala darà le dovute indicazioni per accedere alla sala.

Minori riparte in sicurezza con il turismo culturale, religioso, escursionistico, wellness e con le prelibatezze del palato.