Mercoledì 26 maggio appuntamento con la Superluna

Mercoledì 26 maggio appuntamento imperdibile con la Superluna. Questa “coincidenza” tra Luna piena e passaggio al perigeo (punto della sua orbita più vicino alla Terra) farà apparire la luna più grande e più luminosa rispetto al solito..

Ma cosa si intende per Superluna? Considerato che l’orbita lunare ha una forma ellittica e la distanza dalla terra va da un mino di 356.000 km ad un massimo di 406.000 km, la Superluna si ha quando la Luna piena coincide con il punto di minima distanza dalla terra. Durante il 2020 si verificano quattro momenti in cui la Luna piena sarà abbastanza vicina alla terra, ma quello di questa notte è il momento in cui la distanza tra la terra ed il suo satellite è quasi la minima possibile, ovvero 356.908 km. E’ per tale motivo che questa notte la Luna ci apparirà più grande di circa l’11/12% e più luminosa del 25/30%.

Il 26 maggio avrà luogo anche un’eclissi totale della Luna, visibile dall’Oceania e da parti dell’America e dell’Asia. Questa eclissi non sarà visibile dall’Italia.