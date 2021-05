Matrimonio nel napoletano, interrotto dai carabinieri: sposi e ospiti sanzionati

Gli sposi con trenta ospiti per festeggiare il giorno più bello per una coppia. Festeggiavano un matrimonio al ristorante, ma sono arrivati i carabinieri. I militari della Compagnia di Torre Annunziata, insieme a quelli del Reggimento Campania, hanno svolto un servizio “alto impatto” nei principali comuni vesuviani, eseguendo perquisizioni e posti di controllo nelle aree ritenute più sensibili. Nello specifico hanno scoperto che in un ristorante di Boscotrecase si stava festeggiando un matrimonio, senza alcun rispetto per le norme anticontagio. Ben 30 le persone che sono state multate, compresi gli sposi. Sanzionato anche il proprietario del locale con la chiusura dello stesso.