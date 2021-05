Massa Lubrense, oggi si festeggia il patrono San Cataldo. Le parole del sindaco Balducelli: “Un giorno speciale”

Massa Lubrense. Il sindaco Lorenzo Balducelli ricorda la festa del patrono San Cataldo: «Il 10 maggio è un giorno speciale per tutti noi. Oggi è la festa del patrocinio di San Cataldo sulla città di Massa Lubrense. Ricordiamo e festeggiamo questo santo irlandese che da secoli è stato posto come protettore della nostra città, su di essa veglia ed intercede silenziosamente. A lui da secoli i massesi affidano le ansie, le sofferenze, i tormenti ma anche i ringraziamenti per le grazie ricevute. Ci mancheranno in questo momento di pandemia la gioia dell’incontro nella piazza, la festa, la processione con le confraternite ed i Terz’ordini di tutto il comune, la banda musicale con le sue marce ed il suo concerto.

A nome di tutta la città ed insieme ai rappresentanti della Giunta e del Consiglio Comunale sarò in chiesa per la messa solenne. A san Cataldo, protettore di Massa Lubrense chiederò di accompagnarci fuori da quest’ultimo tratto di pandemia e di aiutarci a riprenderci una vita semplicemente normale».