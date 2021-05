Massa Lubrense, lavori in corso in località Riviera di San Montano. Interrogazione di La Mura: «Verificare eventuali abusi edilizi».

“Sto predisponendo un’interrogazione parlamentare affinché i ministeri competenti possano urgentemente verificare se le opere in corso a Massa Lubrense, che come segnalato da numerosi cittadini stanno stravolgendo la Riviera di San Montano con interventi anche relativi al ripascimento della spiaggia, siano in regola. Infatti sembra strano che interventi edilizi possano esser effettuati in aree demaniali, in particolar modo del demanio marittimo, che richiedono una procedura specifica. Presto si saprà cosa si sta facendo in quel luogo e se sono interventi autorizzati. Il rischio di abusi è elevato e bisogna intervenire tempestivamente per porre fine ad una piaga che ha dilaniato tantissime coste d’Italia”, così la senatrice Virginia La Mura (Misto).