Massa Lubrense, il vicesindaco Giovanna Staiano ricorda la scomparsa di Giuseppe D’Esposito

Massa Lubrense. Il vicesindaco Giovanna Staiano ha voluto ricordare con un toccante post la scomparsa di Giuseppe D’Esposito: «Oggi è un giorno triste, Peppe D’esposito è volato in cielo. Peppe era una persona appassionata, un amico sincero, su di lui sempre si poteva contare, disponibile, garbato, gentile, all’ufficio postale della sua amata Termini era un riferimento imprescindibile. Insieme, per anni, ci siamo occupati di spiagge, sentieristica e trekking lavorando in piena sinergia, questo è uno degli ultimi scatti fatti insieme, eravamo al monte San Costanzo. A Peppe mi lega una grandissima amicizia ereditata dal mio papà, anche lui affranto dal dolore, insieme hanno condiviso progetti e tante battaglie politiche, Peppe c’è sempre stato per lui, con lealtà sincera e autentica amicizia anche quando l’opportunismo politico lo avrebbe potuto indurre a fare scelte diverse, non lo ha mai fatto, solidale come pochi. Spero di essere stata una buona amica per te, ti porterò nel mio cuore sempre caro Peppe, ora riposa in pace e continua a proteggere Lina, Vanna e Antonio che hanno ancora tanto bisogno di te».