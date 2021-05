Massa Lubrense, il vicesindaco Giovanna Staiano in Regione per parlare delle eccellenze della città

Massa Lubrense. Il vicesindaco Giovanna Staiano, con un post sulla sua pagina Facebook, esprime la propria soddisfazione per l’incontro avuto in Regione con il consigliere Francesco Iovino: «Piacevolissimo incontro in Regione con il consigliere regionale Francesco Iovino al quale ho rappresentato alcune delle progettualità che mi piacerebbe realizzare nei prossimi anni a Massa Lubrense. Gli ho parlato dei prodotti di eccellenza del nostro territorio ed in particolar modo della eccellenza della ristorazione, che hanno consentito a molti ristoranti di ricevere importantissimi riconoscimenti nazionali ed internazionali. Gli ho parlato del progetto che mi piacerebbe realizzare una “Scuola di cucina” di valenza europea, fortemente legata al territorio, organizzata con l’ausilio dei nostri grandi chef Lubrensi, anzi della intera penisola Sorrentina, che hanno saputo lavorare, sapientemente, i prodotti tipici della nostra terra con tecniche di cucina moderna, idonee ad esaltarne la genuinità e la bellezza, donando alle nostre comunità una visibilità e un apprezzamento mondiale. Nei prossimi giorni il consigliere Iovino verrà, con il suo staff, a Massa Lubrense per cominciare, insieme, a lavorare a questo piccolo grande sogno».