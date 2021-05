Massa Lubrense, riceviamo e pubblichiamo: “Ormeggi abusivi, Capitaneria a Marina del Cantone”

Riceviamo e pubblichiamo da Massa Lubrense. Stamattina a Marina del Cantone è arrivata la capitaneria via mare e via terra per controlli e contravvenzioni a chi non rispettava il codice della navigazione e ripulito la spiaggia da ormeggi che occupavano abusivamente l’arenile e chi aveva ormeggi abusivi.

Domani ritorneranno, speriamo che faranno rispettare la legge in modo da poter usufruire della spiaggia e fare un bagno tranquillo senza che le barche possano arrivarti addosso mentre fai una nuotata.