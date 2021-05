Maria Marotta: primo arbitro donna in serie B

Maria Marotta della sezione di Sapri “Massimo Impieri” sarà la prima donna ad arbitrare una gara di serie B! Entra così nella storia del calcio il fischietto di San Giovanni a Piro che lunedì 10 maggio alle ore 14 scenderà in campo per dirigere Reggina – Frosinone. Marotta, internazionale nel calcio femminile, fa parte dell’organico degli arbitri di Serie C. Potrà fare il salto di categoria grazie a una norma da poco introdotta. Con lei nel match del Granillo gli assistenti Carbone e Francesca Di Monte (prima Assistente donna in B), mentre il Quarto uomo sarà Guida. “Il Presidente del C.R. Campania Carmine Zigarelli e l’intero Consiglio direttivo si congratulano con l’arbitro Maria Marotta per il grandioso traguardo raggiunto: prima DONNA arbitro ad essere designata in Serie B. In bocca al lupo da tutti noi”, si legge in una nota della LND.