Maiori, la battaglia contro il depuratore in pausa estiva. Ecco Positanonews sui posti

Maiori, Costiera amalfitana . Nessuna nuova, buona nuova. Dopo settimane di guerra culminata Domenica 11 aprile con una manifestazione , poi una diffida e una petizione contro il depuratore progettato dalla provincia di Salerno, dopo anni di inerzia e ignavia, Maiori con Ravello non ha il depuratore a differenza di Positano e Amalfi , si è fermato tutto da settimane , in un senso e nell’altro. Ecco da Giovanni Russo per Positanonews il video del luogo dove si dovrebbe realizzare . Al momento sembrano tutti in pausa estiva, dopo il Covid ora dovrebbe ripartire la stagione turistica, ma si annuncia un autunno caldo…