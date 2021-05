Maiori, il gruppo Idea Comune: “Spiaggia a rischio, indispensabile un ripascimento”

Riportiamo il post pubblicato su Facebook dal gruppo “Idea Comune” di Maiori: «In campagna elettorale, il 1° settembre 2020, abbiamo parlato di RIPASCIMENTO, ossia del recupero ingegneristico del frontemare (la sabbia delle spiagge) che si rimpicciolisce sempre più a causa del riscaldamento globale. Cetara, già a marzo 2020, ha partecipato al bando emesso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, finalizzato ad interventi di recupero waterfront anche in Campania. Il progetto, che prevedeva una spesa di quasi 5 milioni di euro, è stato valutato ammissibile a finanziamento a fine gennaio 2021. Il Sindaco di Cetara, Della Monica, ha dichiarato: “…dobbiamo entrare nell’ottica di essere competitivi con località di tutto il mondo, che sono mete ricercate ed esclusive da molti più anni di noi; e per fare questo dobbiamo guardare sempre avanti e non cullarci sugli allori…”.

Veniamo a Maiori. La nostra spiaggia è tristemente collocata al 12esimo posto tra quelle campane che rischiano di scomparire del tutto nei prossimi decenni. In più, le correnti provenienti da Salerno spingono la sabbia verso il porto, togliendo spiaggia utile agli imprenditori e spiaggia libera (UN DIRITTO DI TUTTI!) a residenti e non.

Come si reagisce a Maiori a tutto ciò? Richiedendo legittimi finanziamenti, come Cetara? No! A Maiori si fa meglio: ogni singolo privato chiama, se chiama, privatamente una pala che spali la sabbia a ridosso della stagione estiva, accollandosene tutti i costi, e si salvi chi può. Ma di certo così non si salva tutto il litorale e soprattutto non si salvano le spiagge libere!

Il ripascimento è una cosa seria e quindi va programmato seriamente già dall’autunno, a partire dalla Torre Normanna, includendo le spiaggette che vanno da Costa d’Angolo fino ad Erchie (inclusa). La spiaggia più grande della Costa d’Amalfi è la ricchezza del nostro paese, un patrimonio che non possiamo disperdere. Merita maggior rispetto».