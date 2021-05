Maiori, il gruppo Cambiamo Rotta: “Le spiagge libere sono un lontano ricordo”

Maiori. Riportiamo il post pubblicato dal gruppo “Cambiamo Rotta” sulla propria pagina Facebook: «Ritorna l’estate e con essa la voglia di mare. Ritorna l’estate e l’interesse per il mare. Ritorna l’estate e la corsa alle spiagge. Quelle stesse spiagge dimenticate d’inverno e lasciate all’incuria e alla sporcizia ora diventano il nostro “oro nero”, da maggio a settembre. Oro guadagnato per chi le occupa con concessioni storiche o recenti, oro pagato per tutti gli altri che vi accedono per il sacrosanto diritto di “farsi un bagno”. E non importa se sei maiorese o no, farsi un bagno a Maiori costa, vale oro. Non importa se ci si può economicamente permettere il fitto di un ombrellone – a prezzi ormai esorbitanti – dicono che c’è il libero mercato. Non importa se la Natura ci ha dato il privilegio di vivere al mare. Ci dispiace cari concittadini, la libertà naturale prima riconosciuta con le spiagge libere, appunto, ora è svanita. Qualcuno dirà che esistono ancora, sì ma ridotte a strisce di terra. La libertà di un libero bagno è un lontano ricordo per molti. Il poter lucrare sul bene più prezioso che abbiamo è una certezza per pochi».