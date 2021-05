Maiori, il fronte dei sindaci contro Capone per dire no al depuratore

Il punto di vista degli scriventi è molto chiaro: «La vicenda del mega-depuratore consortile di Maiori è ormai un problema centrale e decisivo per la nostra città, ed è diventato un nodo gordiano che va reciso per il bene della nostra comunità e per la salvaguardia non solo ambientale del territorio. Maiori da un tale progetto rischia di avere negative ripercussioni ambientali e socio-economiche in ogni caso». Gli ex primi cittadini del Comune costiero si chiedono perché l’amministrazione comunale guidata da Capone abbia abdicato dal suo ruolo decisionale, delegandolo a funzionari e dirigenti di altri enti e alla politica regionale. Altro aspetto sottolineato nella lettera è legato alla scelta di affidare la cabina di regia del progetto a persone non elette da cittadini, funzionari delegati dalla politica regionale che non devono rispondere al territorio delle loro azioni. Sono tanti i cittadini che hanno manifestato la propria contrarietà alla realizzazione dell’opera firmando la petizione proposta dal Comitato “Tuteliamo la Costiera Amalfitana”. Gli incontri pubblici delle scorse settimane non hanno convinto parte della popolazione di Maiori, così come alcuni ex sindaci, che chiedono con forza di interrompere il processo di realizzazione del depuratore consortile che sarebbe a servizio di sei comuni della Costiera Amalfitana.