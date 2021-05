Maiori, Dario Scannapieco amministratore delegato della Cassa Depositi e Prestiti. Gli auguri del sindaco Capone

Dario Scannapieco è stato nominato amministratore delegato dellaCassa Depositi e Prestiti. Ecco le parole del sindaco di Maiori Antonio Capone: «Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A che vedrà il Dott. Dario Scannapieco ricoprire il ruolo di Amministratore Delegato.

Accogliamo con gioia e con orgoglio, viste le sue origini maioresi e il forte legame con la nostra Città, la scelta del Presidente del Consiglio Dott. Mario Draghi che ha deciso di affidarsi alle sue competenze in una posizione chiave per rimettere in moto il Paese.

La sua nomina avviene in un momento cruciale e delicato della nostra storia recente e siamo certi che il rilancio del Mezzogiorno sarà la stella polare del suo mandato.

A nome di tutta la Città di Maiori rivolgo al Dott. Dario Scannapieco l’augurio di un sereno e proficuo lavoro».