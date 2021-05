Maiori, costituita una Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri.

In data 4 maggio 2021 la Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri ha determinato, con atto ufficiale, la costituzione di una Sezione dell’Associazione Nazionale Carabinieri nel comune di Maiori. Detta organizzazione, senza scopri di lucro ed apolitica, avrà come giurisdizione di riferimento quella dei comuni della Costiera Amalfitana. I membri che possono farne parte sono tutti i Carabinieri in congedo di ogni ordine e grado, nonché i loro familiari ed i “simpatizzanti” della Benemerita (questi ultimi in una quota predefinita). I compiti svolti dagli appartenenti, una volta entrata a pieno regime la Sezione, saranno molteplici, tra quali spiccano anche le funzioni di protezione civile, di ausilio nelle manifestazioni e nelle celebrazioni religiose, nonché di rappresentanza durante le cerimonie civili e militari. L’iniziativa, voluta fortemente dall’Arma dei Carabinieri e dall’Amministrazione Comunale di Maiori, consentirà di fornire un ulteriore supporto, quando necessario, alle forze di polizia presenti sul territorio della Divina.