Maiori, continuano le vaccinazioni al centro per anziani

In questi giorni un tema dibattuto dopo oltre un anno di pandemia è la campagna di vaccinazione guidata dal generale Figliulo dopo le dimissioni di Conte e la presidenza di Draghi. In Costiera amalfitana le vaccinazioni stanno proseguendo al centro per anziani di Maiori e al porto con la formula del drive in alla tenda allestita dall’ esercito. I volontari della Croce Rossa ricevono giornalmente la lista delle persone da vaccinare. Non è chiaro però da quale ente provenga tale elenco e con quale criterio venga formulato.

L’auspicio è che venga vaccinato il maggior numero possibile di persone. Il vaccino rimane l’arma più efficace per combattere il Covid come ci dimostrano la Gran Bretagna e gli Stati Uniti. In questi giorni questa malattia sta mietendo molte vittime in India dove probabilmente sono stati comessi degli errori con gli assembramenti ai comizi elettorali. Bisogna poi considerare l’elevato numero della popolazione del paese asiatico rispetto al Bel paese.