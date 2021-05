Maiori, ancora una coppia dispersa verso l’Avvocata recuperata dall’elicottero, e se li facessimo pagare come in Svizzera?

Maiori, Costiera amalfitana. Appena un mese fa un intervento analogo per quattro ragazzi, questa volta una coppia che si è avventurata sul Monte Falerzio . I due si erano avventurati nel pomeriggio sui sentieri del Monte Falerzio che conduco al Santuario dell’Avvocata per trascorrere una giornata all’aria aperta, si sono persi non riuscendo a ritrovare la strada da percorrere. I giovanissimi hanno deciso di chiedere aiuto.

I Vigili del Fuoco di Maiori, seguendo le indicazioni dei dispersi, sono riusciti a capirne la posizione che purtroppo era difficilmente raggiungibile a piedi. E’ stato quindi necessario l’intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco che è riuscito a trarre in salvo gli improvvisati escursionisti con l’utilizzo del verricello.

Per fortuna l’operazione di recupero dei ragazzi si è conclusa prima dell’arrivo della notte altrimenti sarebbe stato impossibile procedere anche con l’elicottero. Ma ora che è finito il lockdown in Campania ritorneremo a due anni fa quando ogni settimana, a dire la verità più sul Sentiero degli Dei su quel versante della Costa d’ Amalfi, fra Agerola, Praiano e Positano, c’era qualche intervento.

E se facessimo pagare il soccorso come fanno in Svizzera agli imprudenti ?