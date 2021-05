Maiori, anche quest’anno la pandemia ferma i festeggiamenti per la Madonna dell’Avvocata

Maiori ogni anno, il lunedì all’indomani della Pentecoste, celebra la Madonna dell’Avvocata che ha sempre richiamato tantissimi pellegrini che già dalla sera precedente si mettono in viaggio ed imboccano arditi sentieri da Maiori o Cetara, oppure dalla vicina Cava de’ Tirreni, dal percorso che si inerpica dai piedi della Badia di Cava.

Ma per il secondo anno consecutivo l’emergenza sanitaria legata alla pandemia da Covid-19 non consentirà lo svolgersi del tradizionali festeggiamenti, che si sarebbero dovuti tenere il prossimo 24 maggio, così come recita un post sulla pagina Facebook “Amici dell’Avvocata sopra Maiori”: «Purtroppo, anche per quest’anno, su disposizione dell’Abate (al fine di evitare assembramenti ecc…) NON si svolgerà la festa in onore della Madonna Avvocata e non ci saranno celebrazioni di messe. E’ un momento brutto: due mesi fa la perdita di don Gennaro, la messa che non viene più celebrata, niente festa e ancora deve essere nominato il nuovo rettore… Che i giorni 23-24 siano un’occasione di penitenza e preghiera per chiedere alla madre celeste di mettere fine a questa pandemia e “rimettere a posto le cose”. Ovviamente nulla vieta di salire sul monte Falesio… Rinnovo l’invito a coloro che portano un lumino alla grotta di scendere a valle un lumino esausto e a coloro che salgono per bivaccare o fare scampagnata di rispettare la montagna e riportare a valle tutti i rifiuti prodotti».