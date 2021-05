L’ottimismo dei vacanzieri: “Viaggi liberi già nel 2021”. Ce lo racconta Salvatore Dare in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano Metropolis. Sorrento è tra le parole più utilizzate dagli utenti su Facebook, Instagram e Twitter nelle conversazioni relative al turismo al Sud e specialmente in Campania. E tre cittadini su dieci si dicono fiduciosi su una pronta ripresa del settore con la possibilità di tornare a viaggiare liberamente nel corso delle prossime settimane. Sono alcuni dei dati diffusi ieri alla chiusura degli Stati generali del turismo di Sorrento attraverso il Report effettuato da Human dove emerge che tra i Paesi che si sono maggiormente interessati ai viaggi in Italia al primo posto spicca Malta, seguita da Lussemburgo, Cipro, Regno Unito e Svizzera.

Alto anche l’interesse da parte degli utenti italiani: la maggior parte delle regioni, infatti, si sono rivelate molto interessate alle informazioni sui viaggi nel proprio Paese. Tra queste, ci sono Trentino Alto-Adige, Calabria, Puglia, Lazio, e Campania, mentre a preferire i viaggi all’estero è il Friuli-Venezia Giulia, seguito da Umbria, Toscana, Abruzzo e Piemonte.

L’interesse per il turismo è dimostrato anche dalla frequenza con cui il tema è stato oggetto di discussione sui social: il Report ha calcolato che dal 12 al 19 maggio scorsi sono stati pubblicati 12.324 post riguardanti il turismo. In generale, il sentimento degli utenti sul tema è neutro, ma il 31,89% si è detto fiducioso di poter tornare a viaggiare liberamente, mentre il 15,08% è pessimista, a causa dell’incertezza dell’emergenza pandemica. Il sentimento generale è simile nei confronti del turismo in Campania, con il 32,39% di persone che pensano di poter tornare a viaggiare e il 13,15% che propende per il no.

Tra le parole più cercate dagli utenti che si sono informati su turismo in Italia, in Campania e a Sorrento ci sono rispettivamente “spiagge”, “green pass”, “viaggio”, “Napoli”, “Sorrento”, “turismo Campania”.