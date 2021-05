L’Italia riparte, ecco il calendario riaperture: oggi piscine, a giugno palestre e ristoranti al chiuso

Oggi gli italiani appassionati di nuoto torneranno in acqua grazie alla riapertura delle palestre. Il Governo pensa ad allentare la stretta delle chiusure per rilanciare l’Italia. Oggi, 15 maggio Si parte oggi, sabato 15 aprile, con le piscine all’aperto e stabilimenti balneari. Domani, domenica 16 maggio, si pensa anche al turismo con lo stop alla quarantena per i cittadini in arrivo da alcuni paesi dell’UE. Dal 22 maggio Dal 22 maggio, intanto, si ipotizza una riapertura dei centri commerciali anche nel weekend. La decisione spetta alla cabina di regia che potrà sempre pensare di posticipare l’apertura per fine maggio. Il primo giugno Il primo giugno, invece, riaprono le palestre e i ristoranti al chiuso con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00 e nel rispetto di protocolli e linee guida. Nel caso delle palestre, la riapertura è consentita con la capienza limitata al 25%. Il 15 giugno

Il 15 giugno è la data che riporta anche “Il Sole 24 Ore” per la ripresa di fiere ed eventi con la presenza di pubblico. Si tratta di una data molto importante anche per la ripartenza del settore wedding, come annunciato oggi dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, che ha permesso di cominciare a programmare le attività in attesa di poter ricominciare.

Luglio

Luglio sarà un vero e proprio mese di svolta. Nel caso in cui il trend dei positivi si dimostrerà favorevole e in linea con le previsioni, il 1° luglio potrebbe essere la data giusta per riaprire convegni, congressi, terme e parchi divertimimento.