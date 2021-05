Ieri i nostri giovani ma eccellenti musicisti si sono esibiti in diretta dall’Aula Magna “F. Scarpato”, per il Polo dei licei musicali e coreutici della Campania, nella serata dedicata ai Licei di Napoli. È stata una gioia immensa, dopo il Concerto di lunedì, nei giardini del Hotel Alpha che ci ha ospitato, continuare, a piccoli passi a suonare insieme e fare Musica con i nostri giovani talenti. I Licei Musicali rappresentano un eccellenza della nostra nazione, è un investimento lungimirante e felice del Ministero dell’istruzione, e speriamo tutti che non si perda nessuna classe, ma che ci spenda per attivarne sempre di più. Un ringraziamento speciale al nostro Direttore Generale Dott. LUISA Franzese per tutte le energie che mette in campo per la Musica e per i Licei Musicali.