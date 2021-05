L’Avv. Gaetano Milano: “Da giugno riparte a pieno regime la Fondazione Sorrento”

Sorrento. Riportiamo il post dell’Avv. Gaetano Milano, Amministratore Delegato della Fondazione Sorrento: «Da giugno la Fondazione Sorrento riparte a pieno regime: apertura sportelli ask-me (Piazza Tasso e Stazione ferroviaria), inaugurazione mostra ”Il mare chiama chi ama il mare”, apertura area intrattenimento all’aperto (cartellone in allestimento). In cantiere ci sono ulteriori due iniziative (area sgambamento per cani, allestimento sala per ospitare i reperti che il sottosuolo ci sta restituendo) con la costante attenzione alla nostra tradizione ovvero la Mostra dei carillons, il Museo degli Antichi Mestieri, la magia dei nostri costoni tufacei attraverso l’arte e la fantasia di Raffaele Celentano, le testimonianze dei nostri intarsiatori nell’info di Piazza Tasso. Eugenia Di Leva e Giuseppe Prudente, con le loro iniziative in Villa, daranno il loro e nostro apporto al tema della “solidarietà“, il walking tour art è sui nastri di partenza (a breve la presentazione), massima attenzione alle collaborazioni con studenti di ogni ordine e grado. Collaboriamo con il Comune di Sorrento per migliorare la vivibilità sul territorio con iniziative e progetti: credo che tutto questo sia il nostro compito. Intanto anche ieri oltre 400 vaccinazioni nel centro Federalberghi».