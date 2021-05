Lavori finiti: tornano i pullman ad Amalfi. Ce ne parla Salvatore Serio in un articolo dell’edizione odierna del quotidiano La Città di Salerno. Sono in via di ultimazione i lavori sulla strada statale 163 ad Atrani: da domani lo stop al senso unico alternato. Una buona notizia per gli abitanti della Costiera Amalfitana che potranno tornare ad usufruire regolarmente della principale arteria stradale. Conseguentemente anche il capolinea che è stato spostato da Piazza Flavio Gioia a Castiglione, tornerà al suo posto nel cuore di Amalfi. L’intervento, in fase di esecuzione per conto di Anas ad opera del Consorzio Stabile “Marco Polo” di Potenza, per un investimento complessivo di circa 600mila euro, riguarda il risanamento di porzioni di impalcato in calcestruzzo armato e di opere marginali, oltre all’impermeabilizzazione dell’impalcato, le cui attività eseguite sono risultate particolarmente complesse anche in relazione alla conformazione della carreggiata stradale e al contesto urbano nell’ambito