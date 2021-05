Lavoratori del turismo in protesta da Sorrento, Amalfi e Capri: il servizio di Rai3

L’edizione delle 14:00 del TG Regione Campania ha dedicato uno spazio ai lavoratori del turismo in protesta questa mattina a Pompei. In un comune giorno festivo per tutti gli altri cittadini della Campania, i ristoratori e operatori turistici hanno preferito urlare – ancora una volta – a gran voce la richiesta d’aiuto, giungendo dalla costa d’Amalfi, Sorrento e Capri.

Se non si riprende col turismo, l’economia non potrà mai riprendere. C’è tutto l’indotto dei viaggi, compagnie aeree, taxi, negozi, agriturismi, alberghi, ristoranti… ha commentato Alfonso Iaccarino, patron del ristorante “Don Alfonso” a Massa Lubrense.

Una lettera che ha un grande valore sociale – ha commentato Rosario Fiorentino. Oggi qui la chiesa è in prima linea insieme a noi per rivendicare lavoro e dignità, per rivendicare solidarietà – ha poi aggiunto.