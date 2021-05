Laura Valente, direttrice artistica del Premio Danza Positano, ricorda Carla Fracci

Positano, costiera amalfitana. Laura Valente, direttrice artistica del Premio Danza Positano, ricorda con commozione Carla Fracci, scomparsa nella giornata odierna: «Oggi è un giorno terribile non solo per gli amanti della danza, non solo per Positano che è la città della danza. Ci ha lasciato fisicamente una grandissima étoile, un simbolo dell’Italia nel mondo. Sicuramente Positano la ricorderà come merita. Carla amava questo luogo non solo per la danza, era un’amica di Positano ed ha vissuto molti dei suoi momenti più belli in questa città e resterà sempre con noi».