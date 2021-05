L’Aifa: “In Italia in 4 mesi 34 casi di trombosi rara dopo il vaccino AstraZeneca”

Secondo il quarto rapporto di farmacovigilanza dell’Aifa – l’Agenzia Italiana del Farmaco – in Italia sono 34 gli episodi di trombosi venosa verificatisi negli ultimi 4 mesi dopo la somministrazione del vaccino AstraZeneca. Nella maggior parte dei casi (65%) ad essere coinvolte donne dell’età media di 48 anni, i restanti casi riguardano uomo con un’età media di 52 anni. Ricordiamo che il vaccino AstraZeneca è stato raccomandato per gli over60.

